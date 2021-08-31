ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг — ПРАЙМ. Разлив нефтепродуктов произошел в порту сахалинского Невельска во вторник, угрозы попадания их в море нет, сообщает правительство Сахалинской области. Нефть умеренно дешевеет на опасениях за спрос в Китае

"Угрозы распространения нефтесодержайщей жидкости, которую сегодня обнаружили в северном ковше морского порта Невельска, на данный момент нет. Об этом сообщают специалисты министерства экологии Сахалинской области", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Разлив нефтепродуктов произошел при распиле старых судов. Специалисты уже перекрыли боновыми заграждениями выход из ковша в открытое море. Само место разлива обработано сорбентом, сообщили в правительстве.

Сейчас специалисты министерства экологии Сахалинской области, представители МЧС и дежурные службы работают над устранением разлива.