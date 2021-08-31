МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Согласно последним прогнозам ОПЕК+, в текущем году на глобальном рынке сохранится дефицит поставок нефти, а в 2022 году альянс прогнозирует профицит, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Нефть умеренно дешевеет на опасениях за спрос в Китае

"Данные за этот год показывают, что запасы топлива будут продолжать сокращаться, несмотря на то, что ОПЕК+ соглашается добавлять 400 тысяч баррелей в день каждый месяц. Но прогнозируется, что с января на рынке снова появится избыток, и в 2022 году будет сохраняться избыточное предложение", — приводит агентство слова человека, знакомого с вопросом.

Источник также сообщил агентству, что в 2022 году мировое предложение нефти превысит спрос в среднем на 2,5 миллиона баррелей в сутки, в результате чего запасы вырастут на 913 миллионов баррелей.

Ближайшее заседание ОПЕК+ состоится в среду, 1 сентября. Альянс уже заявлял, что может отложить увеличение добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки, так как пандемия продолжает оказывать давление на спрос.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На август они составляют 5,36 миллиона баррелей в сутки. Рынок нефти переключился на ОПЕК+

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.