МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в последний день лета, в то время как инвесторы замерли в ожидании завтрашнего заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК+ прогнозирует дефицит поставок нефти в текущем году

По состоянию на 13.32 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,6%, до 71,8 доллара за баррель, октябрьских — на 0,74%, до 72,87 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9%, до 68,59 доллара за баррель.

Инвесторы воздерживаются от активной торговли, что сейчас выходит больше на руку "медведям", в ожидании заседания ОПЕК+, которое состоится в среду. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ОПЕК+ ожидает, что запасы топлива пока будут продолжать сокращаться, но в следующем году будет уже "избыточное" предложение на рынке.

"Рынок не ожидает изменений в политике добычи нефти, предполагая, что ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу на 400 000 баррелей в день на ежемесячной основе", — приводит газета Wall Street Journal слова старшего рыночного аналитика DNB Markets Хельге Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen).

В то же время инвесторы оценивают перспективы восстановления добычи нефти после прохождения урагана "Ида". Ранее минэнерго США сообщило, что ураган сказался на работе по меньшей мере девяти нефтеперерабатывающих заводов в американском штате Луизиана.