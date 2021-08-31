МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ливия ожидает достичь уровня добычи нефти в 1,4 миллиона баррелей в день в середине 2022 года вместо конца текущего года, сообщил глава Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) страны Мустафа Саналла агентству Блумберг. Запуск "Северного потока-2" глобально не изменит прогноз по экспорту газа

"Саналла заявил, что нехватка денег от правительства для ремонта на нефтяных месторождениях, трубопроводах и портах означает, что ему придется отложить цель по добыче в 1,4 миллиона баррелей в день с конца текущего года на середину 2022 года", — пишет агентство.

К 2023 году ожидается, что добыча может составить 1,6 миллиона баррелей в день, а через три года — достигнет 2 миллионов, если на это будет бюджет, отметил глава NOC.

Мустафа Саналла также заявил, что на текущей неделе NOC подпишет контракт с Petrofac Ltd. на сумму более чем в 100 миллионов долларов по разработке месторождения Erawan. Помимо этого NOC проводит исследования на месторождении Gallo, что может помочь увеличить добычу Waha Oil Co. на 100 тысяч баррелей в день, добавил Саналла.

В марте Саналла сообщил, что Ливия планирует к концу текущего года увеличить добычу нефти до 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки — в течение двух лет, а до 2,1 миллиона баррелей в сутки — за четыре года.