NOC: Ливия отложила цель по добыче нефти в 1,4 миллиона б/с на середину 2022 года
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ливия ожидает достичь уровня добычи нефти в 1,4 миллиона баррелей в день в середине 2022 года вместо конца текущего года, сообщил глава Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) страны Мустафа Саналла агентству Блумберг.
"Саналла заявил, что нехватка денег от правительства для ремонта на нефтяных месторождениях, трубопроводах и портах означает, что ему придется отложить цель по добыче в 1,4 миллиона баррелей в день с конца текущего года на середину 2022 года", — пишет агентство.
К 2023 году ожидается, что добыча может составить 1,6 миллиона баррелей в день, а через три года — достигнет 2 миллионов, если на это будет бюджет, отметил глава NOC.
Мустафа Саналла также заявил, что на текущей неделе NOC подпишет контракт с Petrofac Ltd. на сумму более чем в 100 миллионов долларов по разработке месторождения Erawan. Помимо этого NOC проводит исследования на месторождении Gallo, что может помочь увеличить добычу Waha Oil Co. на 100 тысяч баррелей в день, добавил Саналла.
В марте Саналла сообщил, что Ливия планирует к концу текущего года увеличить добычу нефти до 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки — в течение двух лет, а до 2,1 миллиона баррелей в сутки — за четыре года.
https://1prime.ru/oil/20210831/834565246.html