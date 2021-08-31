МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером несколько ослабили темпы снижения, инвесторы ожидают статистику из США о недельных запасах нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,4%, до 71,94 доллара за баррель, октябрьских — на 0,49%, до 73,05 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,53%, до 68,84 доллара за баррель. Днем нефть дешевела на 0,6-0,9%.

В среду вечером минэнерго США опубликует статистику по недельным запасам нефти в стране. Аналитики ожидают, что коммерческие запасы за неделю по 27 августа уменьшились на 2,8 миллиона баррелей. За последние 14 недель запасы показывали рост лишь дважды.

Рынки продолжают оценивать базовые факторы рынка, среди которых — последствия прошедшего в Мексиканском заливе в выходные урагана "Ида", который уже ослаб до тропической депрессии. Согласно данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), добыча нефти в заливе была приостановлена на 94,6%. Ранее минэнерго США сообщило, что ураган сказался на работе по меньшей мере девяти нефтеперерабатывающих заводов в американском штате Луизиана.

Перебои в НПЗ Луизианы являются проблемой, поскольку это может временно ограничить импорт нефти туда, сказал газете Wall Street Journal аналитик Clipper Data Мэтт Смит (Matt Smith). "Но что касается экспорта нефти, влияние урагана "Ида" было относительно ограниченным", — отметил эксперт.

Инвесторы также ожидают заседание ОПЕК+, которое состоится в среду. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ОПЕК+ ожидает, что запасы топлива пока будут продолжать сокращаться, но в следующем году будет уже "избыточное" предложение на рынке.