МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россия в июне опустилась на четвертое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, поставив 8,466 миллиона баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA). Украина заинтересовалась опытом Азербайджана в добыче ископаемых

Россия поставила в США на 1,5% меньше нефти в месячном выражении, в то время как поставки Саудовской Аравии в Штаты выросли в 1,7 раза, до 13,075 миллиона баррелей. На первом и втором месте остаются Канада (120,49 миллиона) и Мексика (20,423 миллиона баррелей).

В рейтинге поставщиков нефти и нефтепродуктов в США Россия остается на втором месте с показателем в 25,427 миллиона баррелей. Первое место по-прежнему занимает Канада, которая поставила в Штаты 137,572 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в июне. Третье и четвертое места сохранили за собой Мексика (23,654 миллиона баррелей) и Саудовская Аравия (17,282 миллиона) соответственно.