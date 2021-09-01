МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Глава национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии Мустафа Саналла заявил, что министр нефти Ливии не может по закону отстранить его от работы. Россия запретила госзакупки ряда импортной электроники

Ранее министр нефти Ливии Мухаммад Аун заявил об отстранении Саналлы и назначении новым главой NOC Джадаллы аль-Аукали. Аун обвинил Саналлу в нарушении законодательства из-за зарубежных командировок без полученного на них разрешения. Также Саналлу обвинили в препятствовании работы аль-Аукали, который был назначен главой корпорации в его отсутствие.

"Министр нефти не может по закону отстранить меня от работы или завести расследование в отношении меня… Только кабмин принимает решение, и за ним последнее слово в отношении NOC", — сказал глава корпорации агентству Блумберг.

По словам Саналлы, корпорации "было бы лучше без министерства нефти", так как оно является "обузой" для NOC.

Саналла был назначен главой NOC в 2014 году ныне де-факто не имеющим власти Правительством национального согласия (ПНС), базировавшимся в Триполи.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти – Правительство национального согласия в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны.

В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьера единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря парламентских и президентских выборов. В марте в городе Сирт парламент Ливии утвердил состав Правительства народного единства на специальном заседании, вынеся ему вотум доверия.