МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в среду проведут серию заседаний, на которых обсудят, сохранять ли им текущий курс сделки на постепенное увеличение добычи нефти по 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Эксперт подсчитал, во сколько обойдется владение личным автомобилем

Первыми соберутся члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+, их встреча в онлайн-формате начнется в 17.00 мск. Традиционно комитет готовит рекомендацию для заседания всех стран альянса, которое запланировано на 18.00 мск.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь этого года они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

УВЕЛИЧИТЬ НЕЛЬЗЯ СОКРАЩАТЬ

Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что, согласно последним прогнозам ОПЕК+, в текущем году на глобальном рынке сохранится дефицит нефти, несмотря на ослабления ограничений в нефтяной сделке. А уже в 2022 году альянс прогнозирует профицит. Источник также сообщил агентству, что в 2022 году мировое предложение нефти превысит спрос в среднем на 2,5 миллиона баррелей в сутки, в результате чего запасы вырастут на 913 миллионов баррелей. Берлин надеется на продление газового контракта Украины и России

С одной стороны, такие прогнозы могут указывать на возможное замедление темпов увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ на фоне сохраняющегося давления пандемии COVID-19 на мировую экономику. С другой стороны, для некоторых потребителей нефти высокие цены на нее становятся некомфортны, в частности, для США, которые обратились к ОПЕК с призывом ускорить рост производства.

В августе официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты ведут консультации с ОПЕК по теме увеличения добычи нефти, хотя и не ждут немедленного ответа. США считают, что ОПЕК может предпринять некоторые шаги, чтобы убедиться в выравнивании справедливых цен на рынке путем возможного увеличения добычи, сказала Псаки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко не ожидает сюрпризов от заседания ОПЕК+ в среду. Предыдущее решение о наращивании добычи ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки, вероятно, останется в силе, предполагает он. Россия запретила госзакупки ряда импортной электроники

"Рынок пока остается в состоянии дефицита, а спрос продолжает восстанавливаться, несмотря на широкое распространение штамма "дельта". Рынок, вероятно, ожидает, что статус кво будет сохранено, поэтому при таком сценарии сильного изменения цен на нефть ожидать не стоит", — прокомментировал он РИА Новости.