МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в августе снизилась на 5,8% к июлю этого года и выросла в 1,5 раза к августу прошлого года — до 68 долларов за баррель, сообщил Минфин РФ. Стоимость нефти растет перед заседанием ОПЕК+

"Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2021 года сложилась в размере 68,0 долларов за баррель, что в 1,5 раза выше, чем в августе 2020 года (44,51 доллара за баррель)", — говорится в сообщении министерства.

В июле этого года марка Urals стоила в среднем 72,2 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть Urals в январе-августе 2021 года сложилась в размере 65,1 доллара против 40,83 доллара за баррель в аналогичном периоде 2020 года.