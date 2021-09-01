МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" уменьшила свою долю в "РН-Сахалинморнефтегаз" и "РН-Северная нефть" с 51% до 16%, а "ННК-Ойл" увеличила долю в этих компаниях до 84%, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сечин увеличил долю прямого владения в "Роснефти"

Данные об изменении долей владения были внесены в реестр 31 августа. Таким образом, ННК теперь является контролирующим акционером в обеих компаниях. "РН-Северная нефть" работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, имеет лицензии в Коми и Ненецком автономном округе, "РН-Сахалинморнефтегаз" — на Сахалине.

"Роснефть" в рамках своей стратегии до 2022 года оптимизирует портфель активов и продала часть из них холдингу ННК: это "Варьеганнефтегаз", "Североварьеганское", "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", "РН-Сахалинморнефтегаз", "РН-Северная нефть", а также ряд других, теперь уже бывших, "дочек".

В обмен компания приобрела у ННК "Таймырнефтегаз" и его дочерние общества, которые владеют лицензиями на пользование недрами на Пайяхское, Иркинское и на ряд менее крупных. "Роснефть" при этом заплатила 9,6 миллиарда долларов.

Основные активы ННК (с сентября 2017 года до середины июня 2020 года носила название "Нефтегазхолдинг") расположены на Дальнем Востоке: Хабаровский НПЗ мощностью 5 миллионов тонн нефти в год и сеть из более чем 200 АЗС. Также предприятия ННК занимаются добычей и сбытом нефти и нефтепродуктов. Общий объем добычи составляет более 2 миллионов тонн нефти в год. Единственный акционер — Alliance Oil Company (Бермудские острова).