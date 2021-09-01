КАИР, 1 сен — ПРАЙМ. Доходы Ирака от экспорта нефти в августе превысили 6,5 миллиарда долларов при объеме экспорта, возросшем до 94,660 миллиона баррелей, сообщило в среду министерство нефти страны.

"Доходы за август составили 6 миллиардов 533 миллиона 142 тысячи долларов. Общий объем экспорта сырой нефти достиг 94 миллионов 660 тысяч 239 баррелей при среднесуточном объеме в 3 миллиона 54 тысячи баррелей", — говорится в заявлении ведомства.

Средняя стоимость барреля нефти за прошедший месяц составила "более 69 долларов", уточняется в релизе.

В июле Ирак суммарно экспортировал 90,468 миллиона баррелей нефти, а в июне — 86,766 миллиона. Доходы от экспорта нефти за июль составили 6,476 миллиарда долларов при средней цене нефти в 71,58 доллара за баррель.