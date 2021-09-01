МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть практически не меняются в среду днем в ожидании новостей от ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. "Роснефть" снизила долю в двух добывающих активах до 16%

По состоянию на 14.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,03% — до 71,65 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,09% — до 68,56 доллара за баррель.

Главным событием этой недели для нефтяного рынка является заседание ОПЕК+, которое состоится позже в среду. Альянс обсудит, сохранять ли текущий курс сделки на постепенное увеличение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что, согласно последним прогнозам ОПЕК+, в текущем году на глобальном рынке сохранится дефицит нефти, что поддерживает рост котировок.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США за неделю сократились на 4,05 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 2,8 миллиона баррелей. Данные минэнерго по запасам нефти в США будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ожидают, что министерство сообщит об уменьшении запасов на 3 миллиона баррелей.