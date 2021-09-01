МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Газпром нефти" начал строительство комплекса глубокой переработки нефти, сообщается на сайте компании. Ирак отчитался о доходах за добычу нефти

"Московский НПЗ… приступил к активной фазе строительства комплекса глубокой переработки нефти. На строительной площадке будущего блока получения водорода забита первая свая", — говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря реализации проекта Московский НПЗ увеличит глубину переработки нефти почти до 100%, а также получит возможность отказаться от производства мазута и перейдет на безотходное производство.

Кроме того, современные технологии обеспечат московский регион дополнительными объемами бензина, дизтоплива и авиакеросина, а водород, произведенный комплексом, может быть использован, в том числе, в качестве моторного топлива.

"Комплекс является ключевым проектом третьего этапа модернизации, которую проводит "Газпром нефть". Завершить проект планируется к 2025 году… Проект реализуют при участии компаний из Италии, Испании, Южной Кореи, при этом в строительстве, в первую очередь, используют оборудование российских производителей", — добавляется в сообщении.

Ранее в марте сообщалось, что "Газпром нефть" и Минэнерго РФ заключили соглашение о предоставлении компании инвестнадбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье для строительства новых комплексов глубокой переработки нефти на Московском и Омском НПЗ.

"Газпром нефть" проводит программу модернизации Омского и Московского НПЗ для повышения экологических и технологических характеристик с 2008 и 2011 годов соответственно. Программа рассчитана до 2025 года, совокупный объем инвестиций — 700 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы построены и модернизированы ключевые установки, позволившие полностью перейти на выпуск топлива класса "Евро-5".