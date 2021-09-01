МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. "Транснефть" планирует прокачать в 2021 году по своей системе около 445 миллионов тонн нефти и 38,5 миллиона тонн нефтепродуктов, что несколько больше уровня 2020 года, сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин. Европе может не хватить газа для восполнения запасов к зиме

"На конец 2021 года мы планируем прокачать порядка 445 миллионов тонн нефти и 38,5 миллиона тонн нефтепродуктов. Это некоторое увеличение по сравнению с объемами 2020 года", — сказал Гришанин в ходе телефонной конференции компании.

Он отметил, что увеличение составит где-то 1%.

Прокачка нефти по системе "Транснефти" в 2020 году составила 442,3 миллиона тонн, что на 8,8% меньше, чем в 2019 году.

В 2022 году "Транснефть" планирует прокачать по своей системе около 455 миллионов тонн нефти и 37-38 миллионов тонн нефтепродуктов, сообщил Гришанин.

"Прокачка 2022 года… 455 миллионов тонн нефти и где-то 37-38 миллионов тонн нефтепродуктов", — ответил он на соответствующий вопрос в ходе телефонной конференции компании. Экспорт бензина из России упал почти до нуля

При этом Гришанин пояснил, что сейчас прогноз опирается на результаты первого полугодия, а до середины сентября компании должны представить уточненный прогноз на 2022 год, и поэтому показатели будут уточняться.

Помимо этого, компания столкнулась с некоторыми вызовами при расчете капвложений на 2022 год из-за роста цен на металлы и нефтехимию, решение по их объему примет в октябре, сообщил Гришанин.

"Capex 2022 года у нас будет окончательно сформирован в рамках нашего бюджетного процесса в октябре 2021 года. Мы столкнулись с определенными вызовами: первый вызов, который нас очень сильно беспокоит — рост стоимости базовых материалов", — сказал Гришанин в ходе телефонной конференции.

В частности он выделил рост цен на металлы, из которого делается труба и металлоконструкция резервуаров. Кроме того, подобный рост наблюдается на продукцию нефтехимии и в инертных материалах.

"С другой стороны мы видим достаточно сложную ситуацию с подрядными организациями, которые в настоящее время находятся в не самой лучшей ситуации. Некоторые подрядные организации, которые традиционно с нами работали, они находятся в процессе банкротства, или свернули свою деятельность до минимума", — добавил Гришанин.

Он также отметил, что "Транснефть" надеется в следующем году провести дробление акций после того, как закончит обсуждение с регуляторами Евросоюза, сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.

"Что касается дробления… мы говорили о том, что мы продолжаем эту работу с регуляторами Евросоюза. Мы надеемся, что в 2022 году мы этот вопрос закончим и сможем продробить наши акции", — сообщил он в ходе телефонной конференции.

В сентябре 2019 года Гришанин сообщал, что "Транснефть" изучает вопрос о возможности дробления своих акций, однако из-за санкционных ограничений необходимо получить мнение иностранных регуляторов.