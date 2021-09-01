МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российские нефтяники без проблем восстанавливают добычу нефти в соответствии с договоренностями в рамках сделки ОПЕК+ и даже говорят, что могли бы наращивать добычу быстрее, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак надеется на полное восстановление рынка нефти в 2022 году

"Компании спокойно восстанавливают добычу в соответствии с теми требованиями, которые до них доводят. И даже говорят, что могут быстрее и больше", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, не испытывают ли компании проблем с запуском скважин после прежнего сильного сокращения добычи.

Он уточнил, что Россия восстанавливает добычу нефти строго по графику в рамках ОПЕК+, в августе исполнение сделки страной было около 100%.

"Мы строго идем в графике повышения добычи в соответствии с соглашением. И в августе, и в сентябре. У нас около 100%", — сказал Новак.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь этого года они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.