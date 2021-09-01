МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

Участники в ходе онлайн-встречи должны обсудить текущую ситуацию на рынке нефти и выработать рекомендацию для всего альянса о том, продолжать ли следовать текущему курсу соглашения об ограничении добычи.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь этого года они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.