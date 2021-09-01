МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 27 августа, выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,5 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Новак надеется на полное восстановление рынка нефти в 2022 году

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,4 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в июне составила 11,27 миллиона баррелей в сутки, в июле — 11,33 миллиона.

Минэнерго США 10 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,12 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — понизило до 11,77 миллиона баррелей в день. ОПЕК+ обсудит возможность сохранения курса нефтяной сделки

ЗАПАСЫ

При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 августа, снизились на 7,2 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 425,4 миллиона баррелей, минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя только на 3,09 миллиона баррелей. Показатель за предыдущую неделю достиг минимума с недели по 27 сентября 2019 года.

Стратегический резерв нефти в стране остался на уровне предыдущей недели в 621,3 миллиона баррелей, также сообщает министерство. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю выросли до 34,5 миллиона с 33,7 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме того, запасы бензина в США за ту же неделю выросли на 1,3 миллиона баррелей (на 0,6%), до 227,2 миллиона баррелей. Аналитики же прогнозировали снижение показателя на 1,63 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов при этом снизились на 1,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 136,7 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось их снижение на 0,65 миллиона баррелей.