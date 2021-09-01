МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об обнаружении нефтегазовых залежей на шельфе Кот-д'Ивуара, предварительная оценка потенциала предполагает 1,5-2 миллиарда баррелей нефти и 1,8-2,4 триллиона кубических футов попутного газа, говорится в сообщении компании.

"Eni объявляет об обнаружении крупных нефтяных залежей в блоке CI-101 на шельфе Кот-д'Ивуара… Потенциал залежей может быть предварительно оценен в 1,5-2 миллиарда баррелей нефти и 1,8-2,4 триллиона кубических футов попутного газа", — сообщается в пресс-релизе.

Доля Eni в блоке на этапе разведки составляет 90%, еще 10% принадлежат Petroci Holding; скважина Baleine-1x пробурена примерно в 60 километрах от побережья, говорится в сообщении. Компания отмечает, что Baleine-1x — первая разведочная скважина, пробуренная компанией на шельфе Кот-д'Ивуара.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.