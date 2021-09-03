МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются, инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка, среди которых прошедший в Мексиканском заливе ураган "Ида", встреча ОПЕК+ и снижение запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США растут

По состоянию на 14.00 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,56%, до 73,44 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,21%, до 70,14 доллара за баррель. Утром цены на нефть были в целом стабильны.

Цены на нефть могут завершить ростом вторую неделю подряд за счет основных факторов поддержки нефтяных котировок. Инвесторы продолжают оценивать влияние урагана "Ида" на нефтяной сектор, итоги встречи ОПЕК+, данные о падении запасов нефти в США за прошлую неделю и ослабление курса доллара.

В выходные в Мексиканском заливе прошел ураган "Ида", который привел к снижению добычи нефти и повлиял на мощности нефтепереработки. Согласно данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), добыча нефти в заливе остается закрыта на 93,55%.

На неделе также состоялась встреча ОПЕК+, по итогам мероприятия альянс принял решение о продолжении коллективного увеличения текущего уровня добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Позднее минэнерго США сообщил о падении коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю на 7,2 миллиона баррелей — до 425,4 миллиона (минимума с сентября 2019 года).

Удешевление доллара также позитивно для стоимости нефти, поскольку в этом случае сырье становится более доступным при его покупке в другой валюте. С начала недели индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опустился на 0,5%.