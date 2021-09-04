МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Американский нефтеперерабатывающий завод Citgo Petroleum (расположен в штате Техас) вынужден закрыть несколько цехов из-за нехватки кислорода, пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что дефицит кислорода вызван из-за участившихся тяжелых случаев коронавируса: для лечения больных необходима искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

Теперь нефтеперерабатывающий завод будет работать не на полную мощность четыре дня, так как в настоящее время кислородные баллоны приоритетнее поставлять для пациентам в реанимации ковидных отделений. Поставки самого газа при этом нарушены.

Отмечается, что предприятия по переработке нефти используют технический кислород для производства серы, бензина и дизельного топлива.

Компания Citgo Petroleum приостановила эти процессы: это нужно, чтобы больницы штатов на юго-востоке США смогли спасти больше "тяжелых" пациентов при помощи ИВЛ.

Схожая ситуация в начале текущего 2021 года была в Индии. Здесь вспышка коронавируса вынудила нефтеперерабатывающее предприятие Indian Oil перенаправить баллоны с кислородом в госпитали и сократить объемы производства.