Блумберг: Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цены на Arab Light для покупателей из Азии
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, при этом сильнее, чем ожидали аналитики, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы.
В частности, компания понизила для азиатских покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 1,3 доллара за баррель, так что премия к региональному бенчмарку составит 1,7 доллара. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали понижения лишь на 0,6 доллара.
Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного коронавирусом, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировалась. А с минувшего августа альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих ограничительных обязательств. На текущий же сентябрь они пока составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки. Альянс на заседании 1 сентября подтвердил приверженность этим договорённостям.
Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/oil/20210906/834608040.html