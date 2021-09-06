МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, при этом сильнее, чем ожидали аналитики, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документы. "Транснефть" предлагает ужесточить требования к качеству нефти

В частности, компания понизила для азиатских покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 1,3 доллара за баррель, так что премия к региональному бенчмарку составит 1,7 доллара. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали понижения лишь на 0,6 доллара.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного коронавирусом, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировалась. А с минувшего августа альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих ограничительных обязательств. На текущий же сентябрь они пока составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки. Альянс на заседании 1 сентября подтвердил приверженность этим договорённостям.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.