МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ.Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил в интервью газете "Коммерсант", что не планирует переименовывать компанию, несмотря на то, что она сегодня уже не чисто нефтяная.

"Эту миссию я оставлю своему преемнику, у меня рука не поднимется", — сказал Алекперов.

Рассуждая о будущем компании, Алекперов отметил, что на сегодняшний день "Лукойл" уже "не нефтяная, а энергетическая компания" и останется такой в дальнейшем.

Он пояснил, что "Лукойл" не только добывает нефть и газ, но и производит и поставляет нефтехимию, а также электроэнергию в южные районы России, кроме того, обеспечивает теплом такие города, как Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь. Глава "Лукойла" рассказал, что обрушит рынок нефти

"Останемся ли мы энергетической компанией — да, останемся. Наша стратегия на ближайшие годы — и я убежден, что она правильная, — быть ответственным производителем, прежде всего углеводородов", — добавил Алекперов.

Она напомнил о том, что компания настроена на сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 20% по отношению к 2017 году, соответствующая концепция уже была принята. Компания уже принимает ряд инвестиционных проектов, направленных на утилизацию СО2, резко сокращает энергопотребление за счет дополнительных инвестиций. Сейчас крупнейший проект в этом области, по словам Алекперова, — перевод газоперерабатывающих заводов на турбины с электроприводом, а также утилизация выбросов углекислого газа от них.