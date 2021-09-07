МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Лукойл" ведет переговоры с "Газпромом" по покупке своего газа на Ямале, при увеличении цены готов форсированно ввести свои месторождения в регионе в эксплуатацию, заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов. Глава "Лукойла" не ждет новых налогов в нефтяной отрасли

В интервью газете "Коммерсант" Алекперов отметил, что, помимо региона Каспия, видит ямальские активы для своей компании наиболее перспективными.

"У нас очень конструктивные отношения с "Газпромом". Мы сейчас ведем переговоры, ведь они покупают наш газ на Ямале. Если они увеличат стоимость газа, то мы могли бы форсированно ввести эти месторождения", — сказал он. Алекперов добавил, что при удачном исходе переговоров ввод мог бы состояться в конце 2023 года, так как необходимый газопровод уже построен.

Кроме того, "Лукойл" вел переговоры с "Газпромом" по Хвалынскому месторождению, расположенному на границе РФ и Казахстана на Каспии. "В сентябре должны провести встречу по концепции развития этого актива. Вы знаете, мы предлагаем "Газпрому" стать покупателем газа с этого месторождения, но на территории Казахстана. Потому что газ содержит большой объем сероводорода, и тащить его более 300 километров на территорию России, конечно, очень опасно", — сообщил Алекперов. Глава "Лукойла" оценил перспективы ОПЕК+

По его словам, рассматривается возможность очищения этого газа "Лукойлом", чтобы затем "Газпром" мог продавать его и в Европу, и в Китай. Что касается месторождения им. Владимира Филановского также на Каспии, то возможный срок его ввода — 2028 год.

Кроме того, Алекперов объяснил, почему затягивается инвестрешение по проекту "Этинде" в Камеруне. "Там месторождение эффективно, если сырье будет подано на территорию соседнего государства (Экваториальной Гвинеи — ред.), где построен завод сжижения и осушки газа, сейчас идет такой разговор. Мы надеемся, что будет положительное решение и тогда это месторождение получит хорошую рентабельность", — сказал он.