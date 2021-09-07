МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Транснефть" изобрела новый диспергент — специальный реагент для удаления пленок нефти и нефтепродуктов с поверхности воды после разливов, сообщили в компании. Глава "Лукойла" рассказал, что обрушит рынок нефти

"НИИ Транснефть" разработало диспергент для очистки поверхности воды от пленок нефти и нефтепродуктов… Диспергент зарегистрирован под товарным знаком "Димэкс" (Dimex – в англоязычном варианте)", — говорится в релизе.

Поясняется, что специальное вещество разработано на основе природных нетоксичных материалов и обладает высокой диспергирующей активностью для очистки поверхности воды от пленок нефти, керосина, бензина, дизельного топлива при температуре поверхностного слоя воды от минус 2°С (при наличии шуги и льда) до 25°С.

"Особенностью композиции является использование природных минеральных соединений, способных образовывать стабильные суспензии, в том числе в системах вода-нефть", — пояснили в "Транснефти".

Новая разработка была создана для того, чтобы исключить присущие аналогам недостатки и получить нетоксичное вещество.

После получения разрешительной документации на применение диспергента "Транснефть" собирается использовать его внутри компании, а также предлагать заинтересованным сторонним организациям и предприятиям.