МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться во вторник вечером на росте опасений за спрос на сырье в условиях распространения новых штаммов коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,86%, до 71,6 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,59%, до 68,19 доллара за баррель.

Утром нефть мраки Brent дорожала на фоне публикации сильных статданных из Китая. В январе-августе экспорт Китая вырос на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,09 триллиона долларов, а импорт — на 34,8%, до 1,73 триллиона. Таким образом, общий объем внешней торговли Китая за первые восемь месяцев текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 34,2% и составил 3,82 триллиона долларов.

Сильная статистика из Китая, который является крупнейшим импортером нефти, снижает опасения за спрос на сырье. Однако ситуация с коронавирусом остается неблагоприятной, что снижает аппетит к риску.

"Хорошая новость в том, что китайский экспорт в августе вырос неожиданными темпами. Вопрос в том, как долго штамм "дельта" будет влиять на прогнозы спроса", — цитирует агентство Блумберг аналитика PVM Oil Associates Ltd. Тамаша Варга (Tamas Varga).

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает рост курса доллара. При более дорогой американской валюте нефть становится менее выгодной для держателей другой иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,47%, до 92,47 пункта.