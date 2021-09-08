МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост и прибавляют уже более чем 1%, в то время как инвесторы ожидают публикации данных о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Глава "Лукойла" не ждет новых налогов в нефтяной отрасли

По состоянию на 14.08 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,07%, до 72,46 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,29%, до 69,23 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают публикации запасов нефти в США, которые будут опубликованы на сутки позже нежели обычно из-за выходного дня в Штатах, который пришелся на понедельник. В ночь на четверг данные опубликует Американский институт нефти (API). В четверг вечером свою статистику представит минэнерго США. Эксперты прогнозируют снижение показателя за минувшую неделю на 3,8 миллиона баррелей.

Аналитики ING, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметили, что инвесторы ждут данных API, которые должны отразить перебои, возникшие в результате урагана "Ида".