МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Кабмин РФ поручил профильным ведомствам до 2023 года запустить на бирже торги фьючерсами на нефть марок Urals и ВСТО, следует из Национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы, утвержденного в среду распоряжением правительства. Правительство утвердило план развития конкуренции до 2025 года

"Увеличение объемов биржевых торгов сырой нефтью, а также организация проведения аукционов для заключения контрактов на экспорт нефти на биржевой электронной площадке с последующим запуском торгов фьючерсными контрактами на экспортные сорта нефти "Юралс" и ВСТО", — говорится в документе.

Ответственные исполнители поручения — ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития при участии Банка России. Документы для исполнения мероприятия — доклад в правительство РФ. Срок исполнения — к 1 января 2023 года. Реализация плана позволит обеспечить развитие маркерного сорта нефти Urals и повысить его ликвидность как независимого эталонного сорта.

Также ожидается, что к 2025 году будет увеличена доля продаж нефтепродуктов через биржу, в частности, бензина, авиакеросина, дизельного топлива, сжиженного углеводородного газа (СУГ) и мазута по сравнению с 2020 годом. В прошлом году через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) было реализовано 21,4% от общего объема производства бензина в стране при нормативе 10%. Правительство поставило цель по продажам газа и угля на бирже в 2025 году

Кабмин, согласно документу, нацелен работать над развитием репрезентативных национальных индексов на нефть — соответствующий доклад должен быть представлен до 1 января 2023 года. Реализация плана также позволит сформировать внебиржевые индексы цен на авиакеросин, битум, судовое топливо и реализованные мелким оптом нефтепродукты. Более того, ожидается, что к 2025 году будут использоваться биржевые и внебиржевые индексы цен в сферах налогового и бюджетного регулирования.

Urals — сорт высокосернистой нефти, добываемой в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Башкирии и Татарстане. ВСТО или ESPO — малосернистый сорт сибирской нефти, который производится в России и поставляется по трубопроводу Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО).