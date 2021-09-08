МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером, в то время как инвесторы оценивают перспективы сокращения запасов этого сырья на рынке после урагана "Ида", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.58 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,99%, до 72,4 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,2%, до 69,17 доллара за баррель.

Трейдеры сосредоточили внимание на скорости восстановления добычи нефти в США после урагана "Ида" в Мексиканском заливе. В четверг будут обнародованы данные минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики ожидают, что за минувшую неделю показатель снизился на 3,8 миллиона баррелей. В ночь на четверг свои данные о запасах нефти в США опубликует Американский институт нефти (API).

"Цены на нефть продолжают находить поддержку в перебоях добычи в Мексиканском заливе. Из-за перебоях в поставках… на мировом рынке нефти в краткосрочной перспективе, вероятно, будет больше дефицита, чем предполагалось ранее", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).