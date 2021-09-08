МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире в августе составил 98,4 миллиона баррелей в сутки, что на 5,7 миллиона баррелей в сутки выше, чем в августе 2020 года, но на 4 миллиона баррелей в сутки ниже, чем в августе 2019 года, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

"По нашим оценкам, в августе в мире было потреблено 98,4 миллиона баррелей в сутки нефти и жидких углеводородов, что на 5,7 миллиона баррелей в сутки больше, чем в августе 2020 года, но на 4 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в августе 2019 года", — говорится в докладе.

При этом мировой спрос на нефть, согласно Минэнерго США, в июле составил 98,8 миллиона баррелей в сутки, то есть на 400 тысяч баррелей в сутки выше показателя за август.

Помимо этого, Минэнерго США понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год — до 68,61 доллара за баррель с прежних 68,71 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

При этом EIA сохранило прогноз средней цены Brent на будущий год, по-прежнему ожидает ее в 66,04 доллара за баррель.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на текущий год понижен до 65,69 доллара за баррель с августовской оценки в 65,93 доллара, а на 2022 год также остался неизменным — 62,37 доллара за баррель.

В июле минэнерго повысило прогноз добычи нефти по итогам текущего года до 11,12 миллиона баррелей в сутки, а на 2022 год — понизило до 11,77 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,28 миллиона баррелей в сутки.

EIA связывает рост добычи в 2022 году с увеличением количества буровых установок в связи с тем, что операторы будут компенсировать падение добычи ранее.