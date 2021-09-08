МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что объем добычи нефти в Мексиканском заливе после урагана "Ида" будет полностью восстановлен в течение сентября, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Ураган "Ида" в конце августа обрушился на южный штат Луизиана, пересек страну, вызвав обильные осадки и подтопления на восточном побережье США, и привел к перебоям в поставках "черного золота". Как напоминает Минэнерго США, из-за урагана было остановлено более 90% добычи нефти в Мексиканском заливе. В результате средняя добыча нефти в августе составила 1,5 миллиона баррелей в сутки, что на 0,3 миллиона баррелей в сутки ниже по сравнению с показателем за июль.

"Мы ожидаем, что добыча нефти в Мексиканском заливе постепенно восстановится в течение сентября и будет составлять 1,2 миллиона баррелей в сутки до возвращения к среднему показателю в 1,7 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале", — говорится в докладе.