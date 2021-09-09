МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром торгуются без единой динамики в основных марках после публикации данных о ее запасах, инвесторы также сохраняют опасения по поводу нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали

По состоянию на 7.50 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,23%, до 72,77 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,12%, до 69,22 доллара за баррель.

В четверг утром нефтяные инвесторы оценивают ряд неоднозначных факторов. Так, по данным Американского института нефти (API) запасы нефти за неделю по 3 сентября сократились в США на 2,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,8 миллиона баррелей.

Данные минэнерго о запасах нефти в стране будут опубликованы позднее в четверг.

Тем временем, по данным аналитиков Commonwealth Bank, которые приводит газета Wall Street Journal, восстановление мирового спроса на нефть сталкивается с проблемами из-за растущего числа случаев заболевания ковидом.