МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Срыв нефтедобычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Ида" станет причиной увеличения импорта российской нефти в США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Об увеличении поставок российских энергоносителей агентству сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Bloomberg пишет о том, что после прихода урагана 77% добывающих мощностей в Мексиканском заливе остаются закрытыми. Сокращение объема добываемой нефти составило 20,6 миллионов баррелей. Пострадала и нефтеперевалочная станция West Delta-143 компании Royal Dutch Shell — крупнейшая подобная платформа, через которую большая часть добываемой нефти Мексиканского залива перекачивается на побережье. Как констатирует Bloomberg, ураган "Ида" нанес больший урон энергетическому сектору США, чем любой другой шторм за последние 13 лет. Ураган "Ида" обрушился на восточное побережье США

Это вынуждает американские нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативу сырью из Мексиканского залива. Повышенный спрос приводит к увеличению цен на нефть. На российской нефти это отражается, в частности, по той причине, что марка нефти Urals аналогична сортам нефти из Мексиканского залива по составу.

В итоге цена на нефть марки Urals в США достигла семимесячного максимума. 8 сентября на биржах скидка на нее по сравнению с ценой на нефть марки Dated Brent была 1,05 доллара на каждый баррель. При этом до урагана баррель Urals был дешевле американской марки на 1,95 доллара.

По подсчетам РБК, импорт нефти, нефтепродуктов и минерального топлива из России в США с января по май 2021 года увеличился на 78%, до 6,7 миллиардов долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как подсчитал в июле РБК. Импорт российской сырой нефти в январе-мае текущего года составил 1,46 миллиардов долларов. В прошлом году доля России в американском импорте нефти и нефтепродуктов выросла до рекордных 7%, сообщал Bloomberg, Россия обошла по этому показателю Саудовскую Аравию.