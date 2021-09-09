МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг днем, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики минэнерго США о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. Экспорт российской нефти за месяц снизился на 13,6%

По состоянию на 13.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,26%, до 72,79 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI — на 0,17%, до 69,42 доллара за баррель.

Ранее в четверг данные о запасах нефти в стране опубликовал Американский институт нефти (API), по версии которого запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 2,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,8 миллиона баррелей. Теперь трейдеры ожидают публикации официальных данных минэнерго США.

Инвесторы полагают, что данные о запасах нефти покажут насколько изменилась ситуация после того, как по Мексиканскому заливу прошелся ураган "Ида", нарушивший добычу этого сырья в США. Аналитики полагают, что минэнерго США, сообщит позднее в четверг о сокращении запасов нефти за минувшую неделю на 4,6 миллиона баррелей.