ПЕКИН, 9 сен — ПРАЙМ. Сырая нефть из государственных резервов впервые будет выставлена для продажи на открытых аукционах в Китае, следует из опубликованного в четверг сообщения государственного управления продовольственных и материальных резервов КНР. Нефть дорожает перед публикацией данных о запасах в США

"Государственное управление продовольственных и материальных резервов КНР впервые выпустит на рынок государственные резервы сырой нефти", — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, выпуск сырой нефти на рынок с целью "ослабить давление на производственные предприятия из-за роста цен на сырье" будет проходить в несколько этапов. Покупателями резервной нефти станут китайские нефтеперерабатывающие предприятия.

Размещение на рынке сырой нефти из национальных резервов на открытых аукционах позволит "лучше стабилизировать спрос и предложение внутри страны", а также "гарантировать национальную энергетическую безопасность", отметили в управлении.