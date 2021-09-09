Китай впервые выставит на аукцион государственные резервы сырой нефти
Сырая нефть из госрезервов впервые будет выставлена для продажи на открытых аукционах в Китае
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ПЕКИН, 9 сен — ПРАЙМ. Сырая нефть из государственных резервов впервые будет выставлена для продажи на открытых аукционах в Китае, следует из опубликованного в четверг сообщения государственного управления продовольственных и материальных резервов КНР.
"Государственное управление продовольственных и материальных резервов КНР впервые выпустит на рынок государственные резервы сырой нефти", — говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, выпуск сырой нефти на рынок с целью "ослабить давление на производственные предприятия из-за роста цен на сырье" будет проходить в несколько этапов. Покупателями резервной нефти станут китайские нефтеперерабатывающие предприятия.
Размещение на рынке сырой нефти из национальных резервов на открытых аукционах позволит "лучше стабилизировать спрос и предложение внутри страны", а также "гарантировать национальную энергетическую безопасность", отметили в управлении.
https://1prime.ru/oil/20210909/834655279.html
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