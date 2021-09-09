МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг теряли более 1,5% после того, как Китай сообщил о первой продаже нефти из резервов с целью охлаждения рынка, свидетельствуют данные торгов.

Нефтехранилище

Китай впервые выставит на аукцион государственные резервы сырой нефти

По состоянию на 16.53 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 0,32%, до 72,38 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI — на 0,4%, до 69,03 доллара за баррель. Ранее падение цен на нефть превышало 1,6%.

Днем цены на нефть росли в ожидании публикации данных о запасах этого сырья в США. Инвесторы ожидали, что данные покажут, как изменилась ситуация после того, как по Мексиканскому заливу прошелся ураган "Ида", нарушивший добычу этого сырья в США. Однако позитивные настроения резко сменились негативными после неожиданных вестей из Китая.

Китай впервые выставит на аукцион нефть из государственных резервов, чтобы ослабить давление на производственные предприятия из-за роста цен на сырье, следует из опубликованного в четверг сообщения государственного управления продовольственных и материальных резервов КНР. Покупателями станут китайские нефтеперерабатывающие предприятия.