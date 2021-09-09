МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг теряли более 1,5% после того, как Китай сообщил о первой продаже нефти из резервов с целью охлаждения рынка, свидетельствуют данные торгов. Китай впервые выставит на аукцион государственные резервы сырой нефти

По состоянию на 16.53 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 0,32%, до 72,38 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI — на 0,4%, до 69,03 доллара за баррель. Ранее падение цен на нефть превышало 1,6%.

Днем цены на нефть росли в ожидании публикации данных о запасах этого сырья в США. Инвесторы ожидали, что данные покажут, как изменилась ситуация после того, как по Мексиканскому заливу прошелся ураган "Ида", нарушивший добычу этого сырья в США. Однако позитивные настроения резко сменились негативными после неожиданных вестей из Китая.

Китай впервые выставит на аукцион нефть из государственных резервов, чтобы ослабить давление на производственные предприятия из-за роста цен на сырье, следует из опубликованного в четверг сообщения государственного управления продовольственных и материальных резервов КНР. Покупателями станут китайские нефтеперерабатывающие предприятия.