АМСТЕРДАМ, 10 сент — ПРАЙМ, Анастасия Иванова. Верховный суд Нидерландов перенёс вынесение решения по делу ЮКОСа на 5 ноября, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема. Экс-структура ЮКОСа утверждает, что отсудила у России компенсацию

"Вынесение решения Верховного суда ожидается в пятницу, 5 ноября", — сказала Тьердема.

Ранее планировалось, что вынесение вердикта состоится 24 сентября.

В апреле этого года генпрокурор Нидерландов в своем заключении рекомендовал Верховному суду оставить в силе арбитражное решение 2014 года, обязывающее Российскую Федерацию выплатить более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации экс-акционерам ЮКОСа.

Ранее Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, обязывающих Россию выплатить экс-акционерам более 50 миллиардов долларов. Соответствующее решение было опубликовано на сайте инстанции.

В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем в 2016 году это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в Минюсте, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.

Верховному суду Нидерландов предстояло оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

По мнению Минюста РФ, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивали, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляли в Минюсте. Были перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.