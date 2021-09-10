МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1,5% в пятницу днем, уже компенсировав падение четверга, вызванное новостями о продаже нефти из госрезервов Китая, свидетельствуют данные торгов. Рубль растерял около 10 копеек роста на решениях ЦБ по ставке

По состоянию на 14.09 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,74%, до 72,69 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,58%, до 69,22 доллара за баррель.

В четверг цены на нефть обвалились на 1,5% после того, как Китай объявил о продаже нефти из государственных резервов, чтобы ослабить давление на производственные предприятия из-за роста цен на сырье. Покупателями станут китайские нефтеперерабатывающие предприятия.

"Продажа нефти из государственных резервов не является хорошим поводом для сантиментов, учитывая, что, вероятно, это окажет давление на импортный спрос на нефть", — считает аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует газета Wall Street Journal.

Кроме того, позитивные настроения поддерживает статистика по запасам нефти в США. За минувшую неделю показатель снизился на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 423,9 миллиона баррелей. При этом добыча этого сырья в США сократилась на 1,5 миллиона баррелей в сутки — до 10 миллионов баррелей в день.