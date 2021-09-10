МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Экспорт российской марки нефти Urals в США сентябре увеличится из-за последствий урагана "Ида", прокомментировал РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов. Эксперты рассказали о будущем российских нефтегазовых компаний

Ураган "Ида" в конце августа обрушился на южный штат Луизиана, пересек страну, вызвав обильные осадки и подтопления на восточном побережье США, и привел к перебоям в поставках "черного золота". В результате было остановлено более 90% добычи нефти в Мексиканском заливе. По данным Минэнерго США, средняя добыча нефти в Мексиканском заливе в августе составила 1,5 миллиона баррелей в сутки, снизившись на 0,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июлем.

"Поставки российской нефти Urals в США, действительно, вырастут в сентябре", — рассказал эксперт.

Он объяснил, что это связано с разрушительными последствиями урагана "Ида" для экономики США и американских добывающих компаний. Так, уже сейчас ущерб от него составляет порядка 95 миллиардов долларов, и в будущем эта цифра будет только расти, так как добыча нефти в Персидском заливе по-прежнему снижена почти на 79%, а в Мексиканском заливе остановлено 78% добычи газа.

"Большую часть этой доли могут компенсировать поставки из России, так как топливо необходимо, чтобы не нарушать работу предприятий (от этого зависят темпы восстановления экономики)", — добавил Бадьянов.

По его словам, НПЗ США могут использовать Urals как альтернативу американскому топливу — так, с начала 2020 года России удалось нарастить свою долю в американском импорте нефтепродуктов до 7%. "По 100 не будет". Рынок нефти близок к точке кипения

"Все будет зависеть от того, как быстро компании смогут договориться о дополнительных поставках. В случае, если добыча нефти в США приостановится на длительное время, цены на топливо могут начать расти", — заключил эксперт.

Согласно последнему прогнозу Минэнерго США, добыча нефти в Мексиканском заливе постепенно восстановится в течение сентября и будет составлять 1,2 миллиона баррелей в сутки до возвращения к среднему показателю в 1,7 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале. На фоне снижения добычи ведомство распорядилось выделить 1,5 миллиона баррелей нефти из стратегического резерва для восполнения возможного дефицита сырья на рынке.

Агентство Блумберг в четверг со ссылкой на свои источники сообщило, что импорт российской нефти Urals в США увеличится в сентябре и октябре.