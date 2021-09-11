МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В начале недели с 13 по 17 сентября позитив разговора Байдена и котировки нефти будет продолжать отыгрываться. В то же время повышенная волатильность, как и реактивность на выходящие новости останется. Об этом рассказала агентству "Прайм" руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. Эксперт отметил возможность роста спроса в США на нефть из России

Она объяснила, что последствия урагана Ида все еще оказывают влияние на нефтяной рынок. В этот раз первыми восстанавливаются нефтеперерабатывающие заводы в США, в то время как обычно сначала происходил рост добычи. По информации Рейтерс от 10 сентября, практически все поврежденные НПЗ в Луизиане к пятнице восстановили свою работу. В то же время (по состоянию на 9 сентября), в Мексиканском заливе простаивала 71 из 288 платформ. Около 1,39 миллионов баррелей в сутки добычи нефти (мбс) и более 1,72 миллиардов кубических футов газа не было возобновлено. Подача нефти и газа затягивалась из-за перебоев с электроэнергией и частичного разрушения платформ и трубопроводов. В итоге Минэнерго США ожидает снижение добычи нефти в сентябре на 28% м/м до 10,76 мбс.

Как отмечает эксперт, возникший дефицит нефти внутри США, а также разрушения инфраструктуры морских терминалов, привели к отмене запланированных поставок в Китай. Национальное управление государственных резервов Китая сообщило о планируемой продаже 10-15 миллионов баррелей сырой нефти из государственных резервов через аукцион с целью компенсации отмененных поставок нефти с закрытой платформы Shell Mars в Мексиканском заливе. Общий объем стратегического резерва Китая оценивается Consultancy Energy Aspects в 220 миллионов баррелей.

Морина напомнила, что в августе общий объем импорта нефти в Китай составил 44,53 миллионов тонн (+8,0% м/м, —6,2% м/м), а за 8 месяцев 2021 года — 346,4 миллионов тонн (-5,6% г/г), согласно данным таможенного управления (GAC). "Снижение импорта вероятно связано как со значительно выросшими ценами, так и с ожиданием независимыми НПЗ новой партии квот на импорт. Негативное влияние на импорт также оказывали новые налоги, введенные на некоторые виды таможенных кодов из раздела нефтепродуктов и нефтехимии", — добавила она.

Пятничный звонок Байдена и Си Цзиньпина придал оптимизма участникам рынка не только по поводу нефти, но и по поводу всех ключевых рисковых активов. Надежда на снижение накала торговой войны привела нефтяные котировки в диапазон 72,8 долларов за баррель Брент. Россиянам объяснили, как можно увеличить размер пенсии

"В начале недели с 13 по 17 сентября позитив разговора Байдена и котировки нефти будет продолжать отыгрываться", — считает Морина. "В то же время повышенная волатильность, как и реактивность на выходящие новости останется. На неделе ожидается выход ряда макроэкономической статистики (по инфляции, промышленному производству ряда стан, а также индексы экономических ожиданий в США от Университета Мичигана)".

В базовом сценарии нефтяные цены останутся в диапазоне 72-75 долларов за баррель Брент, подытожила эксперт.