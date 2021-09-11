Эксперт Морина: В базовом сценарии нефтяные цены останутся в диапазоне 72-75 долларов за баррель
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В начале недели с 13 по 17 сентября позитив разговора Байдена и котировки нефти будет продолжать отыгрываться. В то же время повышенная волатильность, как и реактивность на выходящие новости останется. Об этом рассказала агентству "Прайм" руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.
Она объяснила, что последствия урагана Ида все еще оказывают влияние на нефтяной рынок. В этот раз первыми восстанавливаются нефтеперерабатывающие заводы в США, в то время как обычно сначала происходил рост добычи. По информации Рейтерс от 10 сентября, практически все поврежденные НПЗ в Луизиане к пятнице восстановили свою работу. В то же время (по состоянию на 9 сентября), в Мексиканском заливе простаивала 71 из 288 платформ. Около 1,39 миллионов баррелей в сутки добычи нефти (мбс) и более 1,72 миллиардов кубических футов газа не было возобновлено. Подача нефти и газа затягивалась из-за перебоев с электроэнергией и частичного разрушения платформ и трубопроводов. В итоге Минэнерго США ожидает снижение добычи нефти в сентябре на 28% м/м до 10,76 мбс.
Как отмечает эксперт, возникший дефицит нефти внутри США, а также разрушения инфраструктуры морских терминалов, привели к отмене запланированных поставок в Китай. Национальное управление государственных резервов Китая сообщило о планируемой продаже 10-15 миллионов баррелей сырой нефти из государственных резервов через аукцион с целью компенсации отмененных поставок нефти с закрытой платформы Shell Mars в Мексиканском заливе. Общий объем стратегического резерва Китая оценивается Consultancy Energy Aspects в 220 миллионов баррелей.
Морина напомнила, что в августе общий объем импорта нефти в Китай составил 44,53 миллионов тонн (+8,0% м/м, —6,2% м/м), а за 8 месяцев 2021 года — 346,4 миллионов тонн (-5,6% г/г), согласно данным таможенного управления (GAC). "Снижение импорта вероятно связано как со значительно выросшими ценами, так и с ожиданием независимыми НПЗ новой партии квот на импорт. Негативное влияние на импорт также оказывали новые налоги, введенные на некоторые виды таможенных кодов из раздела нефтепродуктов и нефтехимии", — добавила она.
Пятничный звонок Байдена и Си Цзиньпина придал оптимизма участникам рынка не только по поводу нефти, но и по поводу всех ключевых рисковых активов. Надежда на снижение накала торговой войны привела нефтяные котировки в диапазон 72,8 долларов за баррель Брент.
"В начале недели с 13 по 17 сентября позитив разговора Байдена и котировки нефти будет продолжать отыгрываться", — считает Морина. "В то же время повышенная волатильность, как и реактивность на выходящие новости останется. На неделе ожидается выход ряда макроэкономической статистики (по инфляции, промышленному производству ряда стан, а также индексы экономических ожиданий в США от Университета Мичигана)".
В базовом сценарии нефтяные цены останутся в диапазоне 72-75 долларов за баррель Брент, подытожила эксперт.
https://1prime.ru/oil/20210911/834667516.html