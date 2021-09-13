МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем более чем на 1%, а марка WTI преодолела отметку в 70 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают баланс спроса и предложения после урагана "Ида", свидетельствуют данные торгов. Цены на бензин на АЗС Москвы за неделю снова снизились

По состоянию на 13.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,17%, до 73,77 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,39%, до 70,69 доллара за баррель.

Ураган "Ида", обрушившийся на США в конце августа, нанес ущерб нефтяной отрасли. Добыча нефти в Мексиканском заливе была приостановлена и теперь инвесторы оценивают нанесенный ущерб. Вместе с тем в странах по всему продолжается ослабление ковидных ограничительных мер и передвижения становятся более востребованными. В результате спрос на топливо растет.

"Более широкая картина мирового спроса на нефть демонстрирует признаки нормализации на фоне сохранения тенденции роста передвижений. Поскольку ОПЕК+ уверенно контролирует предложение и сохраняет осторожную позицию, рынок нефти должен продолжать сужаться", — отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Инвесторы также ожидают публикации доклада ОПЕК. Аналитики полагают, что альянс, вероятно, пересмотрит в сторону понижения свой прогноз роста спроса на будущий год, поскольку распространение коронавирусного штамма "дельта" все же представляет угрозу темпам восстановления выработки топлива.