Нефть дорожает более чем на 1% на перспективах роста спроса и дефицита предложения
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем более чем на 1%, а марка WTI преодолела отметку в 70 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают баланс спроса и предложения после урагана "Ида", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,17%, до 73,77 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,39%, до 70,69 доллара за баррель.
Ураган "Ида", обрушившийся на США в конце августа, нанес ущерб нефтяной отрасли. Добыча нефти в Мексиканском заливе была приостановлена и теперь инвесторы оценивают нанесенный ущерб. Вместе с тем в странах по всему продолжается ослабление ковидных ограничительных мер и передвижения становятся более востребованными. В результате спрос на топливо растет.
"Более широкая картина мирового спроса на нефть демонстрирует признаки нормализации на фоне сохранения тенденции роста передвижений. Поскольку ОПЕК+ уверенно контролирует предложение и сохраняет осторожную позицию, рынок нефти должен продолжать сужаться", — отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Блумберг.
Инвесторы также ожидают публикации доклада ОПЕК. Аналитики полагают, что альянс, вероятно, пересмотрит в сторону понижения свой прогноз роста спроса на будущий год, поскольку распространение коронавирусного штамма "дельта" все же представляет угрозу темпам восстановления выработки топлива.
https://1prime.ru/oil/20210913/834674019.html