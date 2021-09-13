МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают подниматься в пределах 1%, несколько сбавив темпы по сравнению с дневным ростом, инвесторы оценивают данные ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.00 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,66%, до 73,4 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,89%, до 70,34 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 1,2-1,4%.

В своем сентябрьском докладе организация сохранила прогноз по мировому спросу на нефть на текущий год, прогноз спроса на 2022 год был улучшен. Вместе с этим ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации и в США на текущий год.

Трейдеры вместе с этим продолжают оценивать базовые факторы рынка, среди которых ожидания по балансу спроса и предложения после прошедшего в Мексиканском заливе урагана "Ида".

"За ростом (котировок — ред.) стоит влияние урагана "Ида", а также прогноз сохранения плохой погоды и ожидаемый пересмотр по спросу от ОПЕК", — резюмируют факторы поддержки аналитики Rystad, которых цитирует газета Wall Street Journal.

К дополнительным факторам поддержки эксперты отнесли тропический шторм "Николас", который может усилиться до урагана и достичь Техаса, а к факторам снижения — сохранение рисков по коронавирусу и ужесточению карантинных ограничений.