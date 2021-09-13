МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в октябре вырастет по сравнению с текущим месяцем на 66 тысяч баррелей в день, или на 0,8%, до 8,135 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе добыча на бассейне Permian вырастет на 53 тысячи баррелей, до 4,83 миллиона баррелей в день, на месторождении Niobrara — на 9 тысяч, до 585 тысяч, на Appalachia — на 1 тысячу, до 126 тысяч баррелей в сутки. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 34 тысяч баррелей в день.

Прогнозируется, что добыча на месторождении Eagle Ford также останется на прежнем уровне в 1,053 миллиона баррелей в сутки, на Anadarko — снизится на 2 тысячи, до 367 тысяч баррелей в день, считают в EIA. Ожидается, что на месторождении Bakken добыча увеличится на 5 тысяч, до 1,144 миллиона баррелей в сутки.

Также EIA ожидает в октябре общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 219 миллионов кубических футов, до 87,339 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в августе сократилось по сравнению с июлем на 248, до 5713.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.