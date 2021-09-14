МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на опасениях относительно ее добычи в Ливии и Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. США в октябре нарастят добычу сланцевой нефти

По состоянию на 8.02 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,63%, до 73,97 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,71%, до 70,95 доллара за баррель.

Аналитики ANZ заявили газете Wall Street Journal о том, что протестующие в Ливии закрыли крупнейший нефтяной терминал Es Sider через несколько дней после его перезапуска после предыдущих демонстраций, и это скажется на ценах.

Кроме того, по их данным, на американский штат Техас надвигается ураган "Николас". "Текущая траектория урагана указывает на то, что нефтеперерабатывающие заводы в Техасе могут выйти из строя", — добавили эксперты.