МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и теперь ожидает его роста на 5,2 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году — по-прежнему на 3,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе агентства. МЭА сообщило о сокращении мировой добычи нефти в августе

"Теперь ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 5,2 миллиона баррелей в сутки в 2021 году и на 3,2 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", — говорится в докладе. В предыдущем докладе прогноз по мировому спросу на нефть составлял 5,3 миллиона баррелей в сутки, а до этого — 5,4 миллиона баррелей в сутки.

Как объясняет агентство, оценка снизилась из-за того, что глобальный спрос на нефть снижался в течение трех месяцев подряд из-за всплеска заболеваний COVID-19 в Азии. Из-за этого прогноз на третий квартал 2021 года был снижен на 200 тысяч баррелей в сутки.

"Уже появляются признаки снижения числа случаев COVID-19, поэтому ожидается, что спрос в октябре резко вырастет на 1,6 миллиона баррелей в сутки и продолжит расти до конца года", — добавляют авторы.