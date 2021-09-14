МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Ураган "Ида" был худшим по влиянию на нефтедобычу со времен "Катрины", потери из-за него могут составить около 30 миллионов баррелей, ожидает Международное энергетическое агентство (МЭА). МЭА сообщило о сокращении мировой добычи нефти в августе

"Исходя из наших расчетов, продолжительная остановка добычи может привести к общим потерям в нефтяном производстве до 30 миллионов баррелей. "Ида" — худший шторм, обрушившийся на побережье Мексиканском залива со времен ураганов "Катрина" и "Рита" в 2005 году, после которых члены МЭА выделили резервные запасы нефти", — говорится в сентябрьском докладе агентства.

Ураган "Ида" в конце августа привел к остановке производства объемом в 1,7 миллиона баррелей в сутки в Мексиканском заливе. Снижение добычи в заливе в августе оценивается в 270 тысяч баррелей в сутки, прогноз по снижению в сентябре составляет 650 тысяч баррелей в сутки, отмечают авторы доклада. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, по состоянию на 12 сентября 48,6% добычи нефти и 54,4% добычи газа в Мексиканском заливе до сих пор остановлены.

Скорость восстановления добычи зависит от того, как быстро можно будет сделать ремонт, отмечается в докладе. Первоначальный осмотр показал минимальные повреждения шельфовым сооружениям, однако остановка добычи может продлиться еще несколько недель.