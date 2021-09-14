МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти сможет приблизиться к балансу в последние три месяца этого года, способствовать этому будет соглашение ОПЕК+, считают аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА оценило потери в добыче нефти из-за урагана "Ида"

"(Мировой нефтяной — ред.) рынок должен ближе подойти к балансу в течение трех последних месяцев года, когда члены сделки ОПЕК+, по прогнозам, будут добывать примерно на 300 тысяч баррелей в сутки ниже спроса на нефть", — говорится в сентябрьском докладе агентства.

При этом, продолжают авторы, если в соответствии с условиями сделки альянс продолжит увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, общее предложение на рынке может превысить спрос на 1,4 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года при условии, что Иран останется под санкциями. Ко второму кварталу 2022 года добыча нефти в ОПЕК+ может превысить спрос на 2,4 миллиона баррелей в сутки. Это возможное наращивание коммерческих запасов в 2022 году перевесит их снижение, которое, по ожиданиям, может продлиться до конца текущего года.

Страны-участницы ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократили свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.