Мировые цены на нефть ускорили рост после публикации доклада МЭА
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут чуть более высокими темпами, чем утром, в то время как инвесторы оценивают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), посвящённого ситуации на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.29 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,79%, до 74,09 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,74%, до 70,97 доллара за баррель.
Внимание инвесторов сосредоточилось на докладе МЭА, в котором, в частности, организация оценила потери в добыче нефти из-за урагана "Ида", который посетил юг США в августе, примерно в 30 миллионов баррелей.
Кроме того, МЭА сообщило, что мировая добыча нефти в августе снизилась на 0,54 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июлем, до 96,1 миллиона баррелей в день.
Агентство также понизило прогноз мирового спроса на нефть по итогам года и теперь ожидает его роста на 5,2 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году — по-прежнему на 3,2 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/oil/20210914/834686366.html