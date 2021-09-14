МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть несколько сбавили темпы роста во вторник вечером, поддерживает котировки слабый доллар, в то время как инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения после публикации доклада МЭА и на ожиданиях по шторму в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,2%, до 73,66 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2%, до 70,59 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 0,7-0,8%.

Трейдеры продолжают с осторожностью оценивать базовые факторы и ситуацию с погодными условиями в США, в то время как удешевление доллара дает поддержку котировкам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 92,53 пункта. Более дешевый доллар делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.

Рынки обратили внимание и на сентябрьский доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Организация сообщила в докладе, что мировая добыча нефти в августе снизилась по сравнению с июлем, также был снижен прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам года.

Ситуация с погодными условиями в США продолжает оставаться в центре внимания инвесторов. Ранее шторм "Николас" усилился до урагана и обрушился на побережье Техаса, позднее — вновь ослаб до шторма.

"Он пришел вскоре после того, как ураган "Ида" вызвал в регионе хаос, и похоже, что нефтяные трейдеры готовятся к худшему. А с учетом того, что сезон ураганов продлится еще пару месяцев, цены продолжат получать поддержку", — отметил аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.