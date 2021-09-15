МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут почти на 1,5% на риске сокращения предложения этого сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. Россия с 1 октября снизит пошлину на экспорт нефти

По состоянию на 14.04 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,25%, до 74,52 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,39%, до 71,44 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ураганом "Николас", который накануне обрушился на побережье Техаса, но уже стих до тропического шторма. Ураган в Мексиканском заливе может нарушить добычу нефти, как это было во время урагана "Ида", который обрушился на США в конце августа. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило потери в добыче этого сырья из-за урагана "Ида" в 30 миллионов баррелей.

Кроме того, трейдеры оценивают данные по запасам нефти в США. По данным Американского института нефти (API), показатель за минувшую неделю сократился на 5,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,9 миллиона баррелей.

Официальные данные минэнерго США будут опубликованы позднее в среду. Аналитики ожидают, что за неделю по 10 сентября запасы нефти в США сократились на 3,5 миллиона баррелей. При этом за неделю по 3 сентября, когда как раз на Мексиканский залив обрушился ураган "Ида", запасы нефти упали на 1,5 миллиона баррелей, а добыча — на 1,5 миллиона, до 10 миллиона баррелей в сутки.