МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Ураган "Ида", как и любое другое стихийное бедствие, будет влиять на краткосрочные поставки на мировом нефтяном рынке, однако сильного воздействия на рынок из-за этого не произойдет благодаря запасам, рассказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Стихийные бедствия – конечно, они влияют на кратковременные поставки, но для этого и существуют запасы определенные, которые компенсируют в это время остановку добычи. Я не считаю, что это сильно должно влиять, это краткосрочное явление", — ответил он на вопрос о том, как ураган "Ида" повлияет на предложение на мировом рынке нефти.

Он также напомнил, что две недели назад участники сделки ОПЕК+ собирались на министерской встрече и подтвердили актуальность принятого графика.

"Но опять же, у нас опции есть в случае значительного изменения ситуации на рынке – всегда мы готовы корректировать. Практика показала, мы и раньше этим пользовались. Поэтому мы не видим здесь проблемы", — добавил он.

Ураган "Ида" в конце августа привел к остановке производства объемом в 1,7 миллиона баррелей в сутки в Мексиканском заливе. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, по состоянию на 12 сентября 48,6% добычи нефти и 54,4% добычи газа в Мексиканском заливе до сих пор остановлены. Согласно подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), потери в добыче нефти из-за урагана могут составить около 30 миллионов баррелей.